Frana minaccia la casa paura per una famiglia

Una frana minaccia una casa a Civitella, suscitando preoccupazione tra i residenti. Il Gruppo operativo speciale e i Vigili del fuoco di Forlì-Cesena sono intervenuti tempestivamente con mezzi di movimento terra per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori rischi. L’intervento ha permesso di ridurre la minaccia e garantire la sicurezza della famiglia coinvolta.

Il Gruppo operativo speciale e una squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena sono intervenuti con i loro mezzi movimento terra mercoledì a Civitella per rimuovere una frana a Collina. Il cedimento aveva bloccato l’accesso a un’abitazione. I pompieri hanno quindi rimosso il materiale smottato e aperto un varco nella strada, ripristinando l’accesso alla casa, dove abita Andrea Manfredi. L’intervento si è concluso nella serata. "Ringrazio i Vigili del fuoco – commenta il sindaco, Claudio Milandri – che sono intervenuti celermente, come sempre dimostrato fin dall’alluvione del maggio 2023 e nelle altre occasioni che avevano messo in difficoltà molte famiglie di agricoltori ed allevatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frana minaccia la casa, paura per una famiglia

