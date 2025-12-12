FRAGILITY – The Dance of Life and Death | la nuova mostra di SPA | Spazio per Arte a Palazzo Bellini

C’è un punto, nella trama sottile dell’esistenza, in cui tutto sembra vibrare sul limite: un respiro che trattiene, un gesto che si apre e già vacilla, una forma che trema tra il desiderio di farsi piena e la tentazione di dissolversi. È in questo intervallo impercettibile, in bilico tra Eros e Thanatos, che prende corpo FRAGILITY – The Dance of Life and Death, la nuova mostra di SPA Spazio per Arte, il luogo per l’arte contemporanea voluto da Laura e Luigi Giordano nel cuore di Palazzo Bellini. Dopo Bianco e Figure, FRAGILITY segna una terza tappa più introspettiva, quasi un rito di passaggio. Panorama.it

Torna "I Like Chopin", classico della dance anni '80. La hit di Paul Mazzolini, in arte #Gazebo, colonna sonora del film #VacanzediNatale, si rinnova in due versioni remix firmate dal dj Cristian Marchi Timisoara Pinto #GR1 #Gazebo #IlikeChopin - facebook.com facebook