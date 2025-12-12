Fotovoltaico Ingegneri Firenze | Nuove regole nazionali svolta attesa da anni

L'introduzione delle nuove normative sul fotovoltaico segna un cambiamento significativo, consentendo di integrare l’energia rinnovabile anche nei centri storici. Dopo anni di divieti, ora si apre la possibilità di interventi tecnici compatibili con il patrimonio storico, promuovendo una svolta importante nel settore energetico e nella tutela del patrimonio culturale.

Firenze, 12 dicembre 2025 - “La nuova normativa sul fotovoltaico rappresenta un punto di svolta atteso da anni: finalmente si riconosce che anche nei centri storici è possibile coniugare tutela e produzione di energia rinnovabile, superando divieti generalizzati che hanno spesso frenato interventi tecnici pienamente compatibili con il contesto. E se questo vale nel cuore di Firenze, a maggior ragione deve valere nelle aree più estese fuori dal centro, dove gli impatti sono minori e le opportunità molto maggiori”. A dirlo sono Claudia Nati, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, e Stefano Corsi, coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia dell’Ordine, commentando l’entrata in vigore dei decreti legislativi 175 e 1782025 che modificano il regime autorizzativo nelle aree sottoposte a vincolo e nelle zone Unesco. Lanazione.it

