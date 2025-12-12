Fotovoltaico in centro stop divieti Meno potere alla Soprintendenza E anche Firenze dovrà adeguarsi

Da ieri, con l’entrata in vigore dei decreti legislativi 178 e 175 del 2025, le restrizioni per l’installazione di pannelli fotovoltaici nei centri storici e aree vincolate sono state significativamente allentate. Questo cambiamento riduce il potere della Soprintendenza, consentendo a Firenze e ad altri comuni di adeguarsi più facilmente alle nuove normative e favorire la transizione energetica.

È cambiato tutto. Da ieri, grazie all’entrata in vigore di due nuovi decreti legislativi – il 178 e il 175 del 2025 – cade definitivamente il muro normativo che finora ha ostacolato l’installazione dei pannelli fotovoltaici nei centri storici e nelle aree vincolate. È una svolta che interessa direttamente città come Firenze, dove per anni – soprattutto nella zona UNESCO – veti estetici e interpretazioni restrittive da parte della Soprintendenza hanno di fatto bloccato qualsiasi intervento. Ora quel muro si sgretola, aprendo la strada a una nuova stagione per la transizione energetica anche nei luoghi di maggiore valore storico-artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fotovoltaico in centro, stop divieti. Meno potere alla Soprintendenza. E anche Firenze dovrà adeguarsi

Rimini e lo smog. Continua l'iniziativa Qualità dell'aria. Ass re Visintin: Bisogna fare di più

Video Rimini e lo smog. Continua l'iniziativa Qualità dell'aria. Ass re Visintin: Bisogna fare di più Video Rimini e lo smog. Continua l'iniziativa Qualità dell'aria. Ass re Visintin: Bisogna fare di più

Cerca Video Caricamento del Video...

Albasolar presente al 10° Forum di Italia Solare, due giornate di confronto che mettono davvero al centro il ruolo del fotovoltaico nel sistema energetico nazionale. ? #albasolar #fotovoltaico #italiasolare #energia #innovazione Vai su X

La diffusione del fotovoltaico nel comparto industriale sta riportando al centro un aspetto chiave per molte Pmi: valorizzare al massimo l’energia generata in situ e ridurre i prelievi dalla rete, tagliando i costi della bolletta. L’accumulo elettrochimico è una delle r - facebook.com Vai su Facebook

Fotovoltaico in centro, stop divieti. Meno potere alla Soprintendenza. E anche Firenze dovrà adeguarsi - I pannelli solari ora potranno essere installati anche in area Unesco: una rivoluzione per le rinnovabili. msn.com scrive

Fotovoltaici nei centri storici: le nuove regole - L’installazione dei pannelli solari sui tetti dei palazzi storici era sottoposta a vincoli molto stringenti. Da repubblica.it