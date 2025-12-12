Fotovoltaico a Castiglioni Parte il botta e risposta

A Castiglion Fiorentino si apre un acceso dibattito sulla diffusione degli impianti fotovoltaici a terra, con l'intervento di Laura Lucente. La questione sta suscitando diverse opinioni tra cittadini, amministratori e ambientalisti, evidenziando le sfide e le opportunità legate alla transizione energetica nel territorio.

di Laura Lucente CASTIGLION FIORENTINO A Castiglion Fiorentino si accende il dibattito sulla diffusione degli impianti fotovoltaici a terra. Sono diciotto le richieste complessive pervenute al Comune tra domande formali, istanze preliminari e proposte in valutazione: un numero che evidenzia la pressione crescente degli operatori sul territorio. A sollevare il tema è Rinascimento Castiglionese, che vede in questi dati il segnale di un cambiamento potenzialmente rilevante per il territorio. "Diciotto richieste non sono un dettaglio tecnico: sono un fatto politico, urbanistico e culturale" afferma il capogruppo Paolo Brandi, sottolineando la differenza tra installazioni ritenute compatibili – pannelli su capannoni, aree produttive e cave dismesse – e progetti che invece riguardano "decine di ettari di terreno agricolo trasformati in distese di pannelli, con un impatto spesso irreversibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it