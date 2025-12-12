FOTO Assalto a un portavalori sulla Statale 655 | bottino da 300mila euro

Nella giornata di giovedì 12 dicembre, un assalto a un furgone portavalori lungo la strada statale 655 tra Foggia e Candela ha portato a un bottino di circa 300 mila euro. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio, suscitando preoccupazione e attenzione nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Assalto a un furgone portavalori nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 dicembre, lungo la strada statale 655 tra Foggia e Candela. I banditi hanno utilizzato dell’esplosivo per scardinare il mezzo, dopo averne bloccato la marcia posizionando un automezzo sulla carreggiata. A bordo del portavalori viaggiavano due vigilanti della Cosmopol. I malviventi li hanno minacciati puntando armi da fuoco e sparando alcuni colpi in aria. Fortunatamente non si registrano feriti. Il commando è riuscito a impossessarsi di un bottino di circa 300mila euro, per poi darsi alla fuga. Sull’episodio sono in corso le indagini della Squadra Mobile della Questura di Foggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Assalto a un portavalori sulla Statale 655: bottino da 300mila euro

