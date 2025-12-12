Forza Nuova ci riprova e lancia nuove ronde il questore di Roma blocca ancora la manifestazione neofascista

La questura di Roma ha nuovamente vietato una manifestazione di estrema destra prevista per il 13 dicembre al Parco Sangalli, a causa delle finalità ambigue e del rischio di proselitismo. Nonostante i tentativi di Forza Nuova di rilanciare le proprie ronde, le autorità hanno mantenuto il divieto per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza cittadina.

La questura di Roma ha vietato anche per il 13 dicembre la manifestazione di estrema destra al Parco Sangalli: “finalità aleatorie” e rischio di proselitismo. Fanpage.it Forza Nuova ci riprova e lancia nuove ronde, il questore di Roma blocca ancora la manifestazione neofascista - La questura di Roma ha vietato anche per il 13 dicembre la manifestazione di estrema destra al Parco Sangalli: “finalità aleatorie” e rischio di proselitismo ... fanpage.it Ronde a Torpignattara, Forza Nuova ci riprova e lancia un nuovo appuntamento - Dopo il divieto da parte della Questura al presidio di sabato 6 al parco Sangalli, che ha lasciato il campo libero per il presidio degli antifascisti, il movimento di estrema ... romatoday.it Roma. Notificato divieto per iniziativa Forza Nuova al Parco Sangalli annunciata per il 13 dicembre. #questuradiroma #essercisempre Polizia di Stato Clicca qui per leggere la notizia completa ?? https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/1998693bf1f9 - facebook.com Facebook Il questore di Roma vieta le ronde di Forza Nuova a Tor Pignattara X.com

Ma vi pare il modo?

Video Ma vi pare il modo? Video Ma vi pare il modo?