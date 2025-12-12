Forte boato ad Eboli | intervengono i vigili del fuoco si indaga

A Eboli, in via Chopin, si è verificato un forte boato che ha suscitato timori tra i residenti. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno isolato un garage privato da cui sembra sia originata la deflagrazione. Le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto.

