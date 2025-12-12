Forte boato ad Eboli | intervengono i vigili del fuoco si indaga

A Eboli, in via Chopin, si è verificato un forte boato che ha suscitato timori tra i residenti. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno isolato un garage privato da cui sembra sia originata la deflagrazione. Le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto.

Tensione a Eboli, in via Chopin, per un forte boato che ha scosso i residenti. Sul posto, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri: è stato isolato un garage privato da cui pare fosse provenuta la deflagrazione. Tra le ipotesi dell'esplosione, il malfunzionamento di una bombola di gas. Accertamenti in. Salernotoday.it Eboli, forte esplosione in un garage di via Chopin: paura tra i residenti - Ipotesi scoppio di una bombola di gas, strada chiusa al traffico. infocilento.it NAPOLI, BOATO E CROLLO IN ZONA ARENACCIA: VIGILI DEL FUOCO E 118 SUL POSTO Paura in zona Arenaccia oggi pomeriggio. Poco dopo le 16 si è udito un forte boato. In via Francesco Pinto (zona Piazza Nazionale) si è verificato il crollo - facebook.com facebook

