Formula1 Vasseur | Leclerc e Hamilton devono spingerci a crescere

La stagione di Formula 1 si è conclusa con una performance deludente per la Ferrari, che ha ottenuto soltanto sette podi in 24 GP, tutti firmati da Charles Leclerc. Il team affronta una fase di riflessione, con Vasseur che sottolinea la necessità di crescere e migliorare, stimolato anche dalla competitività di Hamilton e Leclerc.

Roma, 12 dic. (askanews) – Con soli sette podi in 24 GP, peraltro portati tutti da Charles Leclerc, la Ferrari chiude mestamente il bilancio del 2025. Un’annata da dimenticare per il Cavallino sotto tutti i profili. Dall’entusiasmo di febbraio il morale della squadra è via via calato, ma il team principal Frederic Vasseur assicura che l’impegno in fabbrica è massimo. E anche i piloti fanno la loro parte, con critiche che il francese ritiene costruttive e necessarie alla crescita della squadra in ottica 2026. “Continuiamo ad andare avanti. Sarei distrutto se i piloti mi dicessero che stiamo facendo un buon lavoro. Ildenaro.it

