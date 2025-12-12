Formazioni confermate per lo scontro della Conference League mentre Glasner nomina una formazione forte

Le formazioni ufficiali per la prossima sfida di Conference League sono state confermate, con Glasner che punta su una squadra forte e competitiva. Mentre i tifosi attendono il match, sui social si moltiplicano le discussioni e le opinioni riguardo alle scelte dei tecnici e alle probabili strategie delle squadre coinvolte.

Il Crystal Palace è a Dublino stasera. Ricevi qui le notizie sulla squadra dallo scontro con Shelbourne. Il Crystal Palace cercherà di rilanciare la sua spinta per un piazzamento tra i primi otto nella Conference League stasera quando affronterà Shelbourne. La squadra di Oliver Glasner è quarta in Premier League dopo le vittorie consecutive su Burnley e Fulham, ma deve ancora portare la forma nazionale sulla scena europea. Il Palace è 18esimo nella classifica della Conference League con due vittorie e due sconfitte nelle quattro partite.

