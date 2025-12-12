Formazioni confermate per lo scontro della Conference League mentre Glasner nomina una formazione forte

Le formazioni ufficiali per la prossima sfida di Conference League sono state confermate, con Glasner che punta su una squadra forte e competitiva. Mentre i tifosi attendono il match, sui social si moltiplicano le discussioni e le opinioni riguardo alle scelte dei tecnici e alle probabili strategie delle squadre coinvolte.

2025-12-11 21:03:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Crystal Palace è a Dublino stasera. Ricevi qui le notizie sulla squadra dallo scontro con Shelbourne. Il Crystal Palace cercherà di rilanciare la sua spinta per un piazzamento tra i primi otto nella Conference League stasera quando affronterà Shelbourne. La squadra di Oliver Glasner è quarta in Premier League dopo le vittorie consecutive su Burnley e Fulham, ma deve ancora portare la forma nazionale sulla scena europea. Il Palace è 18esimo nella classifica della Conference League con due vittorie e due sconfitte nelle quattro partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Formazioni confermate per lo scontro della Conference League mentre Glasner nomina una formazione forte

FSV Mainz 05 vs ACF Fiorentina | Conference League 2025 | MATCH HIGHLIGHTS

Video FSV Mainz 05 vs ACF Fiorentina | Conference League 2025 | MATCH HIGHLIGHTS Video FSV Mainz 05 vs ACF Fiorentina | Conference League 2025 | MATCH HIGHLIGHTS

Cerca Video Caricamento del Video...

Le probabili formazioni - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni Fiorentina Aek Atene/ Quote: turnover viola (Conference League, 27 novembre 2025) - Probabili formazioni Fiorentina Aek Atene: Paolo Vanoli dovrebbe cambiare qualcosa nella partita per la quarta giornata di Conference League. Da ilsussidiario.net

Conference League, Fiorentina-AEK Atene: formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming. La decisione su Dzeko e Kean - La Fiorentina di Paolo Vanoli torna a calcare il palcoscenico della Conference League: sfida contro l'AEK Atene, le ultimissime sulle scelte di formazione ... Come scrive sport.virgilio.it