Forlimpopoli natalizia con la Podistica dei Babbi

Torna a Forlimpopoli la tradizionale corsa dei Babbi Natale, un evento che anima il centro storico con colori festivi e allegria. Organizzata da Polisportiva Azzurra e Uisp Forlì Cesena, questa manifestazione non competitiva unisce sport e spirito natalizio, offrendo un'occasione di divertimento per tutta la comunità nel cuore della città artusiana.

Torna la corsa dei Babbi Natale per le vie di Forlimpopoli. Organizzata da Polisportiva Azzurra e Uisp Forlì Cesena, domenica il centro storico della città artusiana si tingerà di rosso e bianco per la tradizionale ‘ Podistica dei Babbi ’, una manifestazione non competitiva che unisce sport, divertimento e ovviamente spirito natalizio. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Forlimpopoli, rappresenta ormai un appuntamento fisso per chi vuole inaugurare le festività natalizie con una sana dose di movimento e allegria. Il ritrovo è fissato alle ore 8,30 in piazza Fratti, all’interno della rocca albornoziana, con partenza libera dalle ore 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli natalizia con la Podistica dei Babbi

Fontanelice:UN NATALE ECCEZIONALE...!

Video Fontanelice:UN NATALE ECCEZIONALE...! Video Fontanelice:UN NATALE ECCEZIONALE...!

Cerca Video Caricamento del Video...

A Forlimpopoli si accende la Festa! Tra le iniziative ci sono i mercatini di Natale organizzati da noi! Ti aspettiamo per tantissimi eventi, animazioni e musica per tutta la famiglia. Vieni a scoprire la Città Artusiana e lasciati sorprendere con un regalo inaspettato - facebook.com Vai su Facebook

Forlimpopoli natalizia con la podistica dei Babbi - Domenica la corsa non agonistica a cura della Uisp colorerà il paese di rosso e bianco. msn.com scrive

Una camminata ludico-motoria non competitiva tra le vie del centro: torna a Forlimpopoli la Podistica dei Babbi - Domenica 14 dicembre il centro storico di Forlimpopoli si tingerà di rosso e bianco per la tradizionale "Podistica dei Babbi", una manifestazione podistica non competitiva che unisce sport, divertimen ... Si legge su forlitoday.it