Forlimpopoli apre al 2026 con una speciale proiezione di Io e il ciclone accompagnata da musiche dal vivo
A Forlimpopoli, l’inizio del 2026 viene celebrato con una serata unica al Teatro Verdi, che combina la proiezione del film muto “Io…e il ciclone” del 1928 con un accompagnamento musicale dal vivo interpretato dal maestro Filippo Pantieri al pianoforte. Un evento speciale che unisce cinema e musica in un’atmosfera suggestiva per dare il benvenuto al nuovo anno.
