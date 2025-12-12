Forlì un altro osso duro Il Carpi ha l’animo corsaro

Domani alle 17.30 allo stadio Morgagni si disputa la sfida tra Forlì e Carpi, due squadre con una storia ricca di confronti passati. Dopo un periodo difficile, il Carpi cerca di riprendere il cammino vincente, mentre Forlì si prepara a riaccendere la propria energia in un match che riaccende le rivalità storiche tra le due formazioni.

Per accendere la luce dopo un periodo buio. Domani (17.30) lo stadio Morgagni riapre i battenti per la partita con il Carpi: vecchia avversaria di tante battaglie, in particolare negli anni Settanta. Per la squadra di mister Alessandro Miramari l’imperativo è tornare a macinare punti dopo le cinque, ultime, giornate che hanno fruttato il misero pari strappato al Bra. Il Carpi arriva a Forlì forte del quarto posto, con 25 punti, 4 dei quali raccolti negli ultimi due incontri grazie al successo esterno sul Pontedera (0-1) e al pareggio casalingo con la Vis Pesaro (1-1). Alla guida tecnica del club modenese dalla scorsa estate c’è il faentino Stefano Cassani, dopo l’ottima stagione scorsa in serie D sulla panchina del Lentigione; un tecnico che propone, col suo 3-4-2-1, un gioco offensivo e di ottima qualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net