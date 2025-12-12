Forlì celebra Santa Lucia | messe benedizioni degli occhi e bancarelle in corso della Repubblica

Forlì si prepara a celebrare Santa Lucia con una serie di eventi religiosi e tradizionali. Le festività inizieranno venerdì, vigilia della santa, con le prime messe e benedizioni degli occhi, accompagnate da bancarelle lungo corso della Repubblica. Un momento di devozione e convivialità per la comunità locale.

Forlì celebra la festa di Santa Lucia. Le celebrazioni si apriranno venerdì, vigilia della solennità, con i Primi Vespri alle 17 e la Messa vespertina alle 17.30. Al termine della funzione i presenti potranno ricevere la tradizionale Benedizione degli Occhi, che rimarrà disponibile in chiesa fino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Cerca Video Caricamento del Video...

UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE - Il gruppo Amici del Treno Forlì propone sabato 6 dicembre un’apertura straordinaria dello spazio museale ferroviario per celebrare la “Giornata del Modellismo” - facebook.com Vai su Facebook

Santa Lucia: perché si festeggia e come viverla con i bambini - In molte città italiane la tradizione le affida il compito di portare doni ai bambini, tra attese notturne, biscotti lasciati sul tavolo ... Riporta fanpage.it

Santa Lucia/ Video, il 13 dicembre si celebra la patrona di diverse città - Santa Lucia, video: il 13 dicembre si celebra la Beata martire considerata anche la patrona di numerose città italiane. Segnala ilsussidiario.net