Forbidden fruit anticipazioni dal 15 al 19 dicembre | Zeynep scappa poco prima delle nozze

Da 15 al 19 dicembre, Forbidden fruit continua a sorprendere con nuovi sviluppi. Zeynep si prepara a un passo importante, ma il suo destino prende una piega inaspettata quando decide di scappare poco prima delle nozze. La soap turca, in onda su Canale 5, si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storie intense e colpi di scena.

Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al sabato in daytime. Cosa accadrà nella ventesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 15 al 19 dicembre. Forbidden fruit, trame al 19 dicembre. Alihan parla con Yildiz, e quest’ultima gli rivela che le foto compromettenti con Ender erano solo una montatura, Se con questa rivelazione sperava di smuoverlo, Yildiz rimane delusa. Lui infatti si dice sicuro di non avere più alcuna chance con Zeynep, ed è sempre più deciso a partire. 🔗 Leggi su Superguidatv.it