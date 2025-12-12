Forbidden fruit anticipazioni al 20 dicembre | Zeynep scappa per raggiungere Alihan
Nell’episodio dal 15 al 20 dicembre di Forbidden Fruit, Zeynep prende una decisione importante: scappare per riunirsi con Alihan. La sua determinazione a stare vicino a lui la porta a rischiare tutto, affrontando incertezze e pericoli lungo il percorso. Tra emozioni e tensioni, il desiderio di ritrovarsi diventa il motore delle sue azioni.
Forbidden fruit, anticipazioni dal 15 al 20 dicembre. Zeynep decide di scappare per raggiungere Alihan prima che sia troppo tardi. Yildiz confessa ad Alihan che le foto compromettenti con Ender erano solo una montatura, sperando di smuoverlo. Lui, però, afferma di non poter fare altro per riconquistare Zeynep ed è sempre più deciso a partire. . 🔗 Leggi su 2anews.it
