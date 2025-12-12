Fondo Valle Isclero il sindaco Di Cerbo | Bene la pavimentazione ma servono lavori strutturali per la sicurezza
Il sindaco Di Cerbo commenta positivamente l'intervento di pavimentazione lungo la Fondo Valle Isclero, realizzato da Anas. Tuttavia, sottolinea la necessità di interventi strutturali più approfonditi per migliorare significativamente la sicurezza della strada, considerata un'importante arteria della zona.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Bene l’intervento di nuova pavimentazione avviato da Anas lungo la Fondo Valle Isclero, ne prendiamo atto ma non basta, servono lavori strutturali per rendere questa importante arteria più sicura”. Il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo commenta così l’avvio del cantiere che in questi giorni sta interessando la Fondo Valle Isclero. “Abbiamo più volte sollecitato questi lavori – aggiunge Di Cerbo – segnalando, l’ultima volta meno di un mese fa, un intervento ad horas per la messa in sicurezza della strada al fine di garantire la pubblica e privata incolumità dei fruitori dell’arteria. Anteprima24.it
Anas, al via intervento di nuova pavimentazione lungo la Fondo Valle Isclero - Al via da ieri un intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 265VAR "Fondo Valle Isclero", in provincia di Benevento. ntr24.tv
