Fondi per la metro plauso del sindaco di Misterbianco | Lavoro corale per una grande infrastruttura
Il sindaco di Misterbianco esprime soddisfazione per lo stanziamento di 50 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volto al completamento della metropolitana di Catania. Un risultato frutto di un lavoro corale che rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della regione e per migliorare la mobilità locale.
“Accogliamo con grande soddisfazione lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro dal minister delle Infratrutture e dei trasporti per il completamento della metropolitana di Catania. I fondi mettono in sicurezza la tratta Monte Po-Misterbianco centro, su cui abbiamo svolto un lavoro corale. Cataniatoday.it
Gualtieri, 'governo riveda subito taglio fondi a metro C'
Gualtieri, 'governo riveda subito taglio fondi a metro C' - "Lo ripetiamo con la massima fermezza: il governo riveda immediatamente il taglio di 50 milioni sulla Metro C.
