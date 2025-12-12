Folorunsho-Hermoso Pisacane torna sull’argomento | Non è stata una scena piacevole da vedere

Nell’ultima giornata di Serie A, la sconfitta della Roma contro il Cagliari è stata segnata anche da un episodio controverso. Durante la partita, Folorunsho-Hermoso è stato coinvolto in un episodio che ha suscitato polemiche, con insulti sessisti rivolti al giocatore giallorosso. Pisacane torna sull’argomento, commentando la scena come poco piacevole da vedere.

Nell’ultima giornata di campionato la Roma è stata sconfitta per 1-0 dal Cagliari, ma la sfida viene anche ricordata per il caso Folorunsho-Hermoso, con il giocatore della formazione rossoblù che ha rivolto insulti sessisti nei confronti del numero 22 giallorosso. Di quanto accaduto ha parlato il tecnico dei sardi Fabio Pisacane, intervenuto in conferenza stampa. Questo il pensiero del tecnico del Cagliari: “ Folorunsho era molto dispiaciuto. Si è reso subito conto dell’errore, sa che non è stato un bel gesto e si è scusato. È qualcosa che non lo rappresenta e non ci rappresenta. Tutti gli vogliono bene e lui si è sempre comportato bene. Sololaroma.it

