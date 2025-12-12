Flavio Boltro illumina il finale di stagione | live con l’Alessandro Scala Quartet

Il Centro Sociale Il Portoncino ospita l'ultimo appuntamento della rassegna “Musica e Parole”, con un concerto speciale di Flavio Boltro insieme all’Alessandro Scala Quartet. L’evento conclude la stagione musicale del Club Borion’s, offrendo un’esperienza unica di jazz e improvvisazione in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Si avvia alla conclusione la rassegna “Musica e Parole” del Club Borion’s al Centro Sociale Il Portoncino con Flavio Boltro come ospite speciale di Alessandro Scala Quartet. La serata di chiusura è prevista per mercoledì 17 dicembre alle 20:30: il sassofonista ravennate Alessandro Scala, insieme. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

21 dicembre 2025 The Essence Un incontro di quattro musicisti con percorsi diversi, ma uniti dalla stessa urgenza di creare musica viva e autentica. Flavio Boltro alla tromba, Tommaso Perazzo al pianoforte, Riccardo Barbera al contrabbasso e Rodolfo Cerve - facebook.com Vai su Facebook

