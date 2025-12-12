Flacks-Bedrock derby americano per l’ex Ilva

Un nuovo capitolo si apre nel mercato italiano con l'interesse di fondi statunitensi su Acciaierie d’Italia, ex Ilva di Taranto. La scadenza per le offerte vincolanti ha acceso un derby americano, confermando l'importanza strategica del settore siderurgico e l'influenza crescente degli investitori esteri nel panorama industriale nazionale.

La lunga serie di interventi di fondi statunitensi nel mercato italiano non sembra destinata a cessare e anche sull’ex Ilva la scadenza della soglia temporale per le offerte vincolanti porta con sé un derby americano per Acciaierie d’Italia, il gruppo in amministrazione straordinaria che controlla il grande polo di Taranto ed altri stabilimenti come quello di Genova. Si preannuncia che dopo un lungo processo di selezione in gara restino solo due fondi a stelle e strisce: Flacks, che è uscito allo scoperto per primo, e Bedrock. Flacks, secondo quanto riportato dal fondatore Michael Flacks a Bloomberg, ha offerto la cifra simbolica di un euro per rilevare il 60% di Acciaierie d’Italia, lasciando il 40% allo Stato italiano, impegnandosi a investire 5 miliardi di dollari, a mantenere i livelli occupazionali e a conservare 8. 🔗 Leggi su It.insideover.com