Fiumicino crollo del cornicione al Grassi | Messa in sicurezza durante la pausa natalizia

A Fiumicino si è tenuta una riunione delle Commissioni Lavori Pubblici e Scuola per discutere il crollo del cornicione alla scuola G. La priorità è garantire la messa in sicurezza dell’edificio durante la pausa natalizia, evitando rischi per studenti e personale.

Fiumicino, 12 dicembre 2025 – “Nella giornata di ieri si è riunita la Commissione Lavori Pubblici congiunta con la Commissione Scuola per affrontare il problema relativo al cedimento del cornicione della scuola G.B. Grassi. Alla presenza dei funzionari degli uffici comunali, sono stati illustrati lo stato dell’edificio e gli interventi programmati”, annunciano Roberto Feola, presidente della commissione Lavori pubblici, e Federica Cerulli, presidente della commissione Scuola. Lavori di messa in sicurezza durante la pausa. “È stato confermato che durante la pausa Natalizia verranno effettuati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della facciata frontale e delle due facciate laterali dell’istituto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

