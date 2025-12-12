Fiumicino Cerulli | Tanti progetti in Commissione Cultura Sport e Scuola

Nella riunione della Commissione Cultura, Sport e Scuola di Fiumicino, sono stati presentati e discussi numerosi progetti riguardanti questi settori. L'incontro, svoltosi il 12 dicembre 2025, ha rappresentato un passo importante per definire le priorità e le iniziative future dedicate allo sviluppo e al sostegno delle attività culturali, sportive e scolastiche nel territorio.

Fiumicino, 12 dicembre 2025 – "Si è svolta la commissione preventiva propedeutica al Bilancio dedicato ai settori Cultura, Sport e Scuola. Una seduta particolarmente significativa, che conferma l'attenzione dell'Amministrazione verso lo sviluppo educativo, culturale e sociale del nostro territorio". Lo dichiara Federica Cerulli, presidente della Commissione Scuola e Consigliera comunale del Gruppo Fratelli d'Italia Fiumicino "Sono stati stanziati fondi rilevanti destinati alle scuole, . prosegue Cerulli – con i nterventi che accompagneranno l'intero anno educativo. Le risorse serviranno a sostenere progetti di educazione emotiva, percorsi dedicati al lavoro introspettivo dei bambini e iniziative mirate alla valorizzazione del rispetto reciproco e delle diversità.

