Fismic-Confsal | StMicroelectronics chiarisca il futuro dopo il 2027 servono garanzie per i lavoratori

Fismic-Confsal richiede chiarimenti da StMicroelectronics sul futuro aziendale oltre il 2027, evidenziando la necessità di garanzie per i lavoratori. Durante un incontro al Mimit, si è approfondito il piano industriale della sede di Catania, evidenziando l’importanza di strategie chiare e sostenibili per il futuro dell’azienda e dei dipendenti.

Si è svolto un nuovo incontro al Mimit dedicato all'approfondimento del piano industriale della StMicroelettronics di Catania. "L'azienda ha confermato che non ci sarà alcun disinvestimento sulle linee storiche in silicio quindi le produzioni a otto pollici saranno mantenute nello stabilimento.