Firenze sciopero generale | banconote finte con i volti della Meloni e di un ministro Zangrillo | Una buffonata!

A Firenze, durante lo sciopero generale proclamato dalla Cgil, sono state distribuite banconote false raffiguranti la premier Meloni e un ministro. Il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha commentato l'episodio definendolo una

Il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, è intervenuto sullo sciopero proclamato dalla Cgil e sulla distribuzione, a Firenze, di banconote co i volti della Meloni e di un ministro. "Quanto accaduto a Firenze, con la consueta regia della Cgil - scrive Zangrillo - rappresenta una strumentalizzazione grave e inaccettabile. Distribuire volantini che raffigurano banconote finte con i volti della presidente del Consiglio e di un ministro della Repubblica non è protesta sindacale, ma l'ennesimo stravolgimento della realtà" L'articolo Firenze, sciopero generale: banconote finte con i volti della Meloni e di un ministro. Firenzepost.it

A Firenze la Cgil lancia banconote false da 100 euro con il volto di Meloni. E Giani ride - Migliaia di persone sono scese in strada a Firenze per partecipare alla manifestazione per lo sciopero generale indetto dalla Cgil. msn.com

Sciopero generale 12 dicembre: corteo a Firenze con Landini, anche Funaro in piazza. Le categorie coinvolte - Il corteo da piazza Santa Maria Novella proseguirà su via della Scala, viale Fratelli Rosselli, piazzale Porta a Prato, Il Prato, Curtatone, lungarno Vespucci, lungarno Corsini, ponte Santa Trinita, ... 055firenze.it

Sciopero: #CGIL, adesione al 68%, mezzo milione in piazza Oltre 50 manifestazioni, Landini a Firenze con 100mila partecipanti Mezzo milione di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini, hanno partecipato alle oltre cinquanta manif - facebook.com facebook

