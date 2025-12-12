Firenze | picchiato e rapinato di sera in via Pratese arrestati tre minorenni e un 18enne

Nella serata di via Pratese a Firenze, un giovane di 19 anni è stato vittima di una rapina e di un'aggressione. La polizia ha arrestato tre minorenni e un 18enne, sospettati di aver perpetrato il reato in concorso. L'episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

La polizia di Stato di Firenze ha arrestato tre minorenni e un 18enne con l'accusa di rapina in concorso ai danni di un ragazzo di 19 anni

Furiosa rapina a Firenze, le immagini dell'aggressione. Un arresto

