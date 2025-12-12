Firenze | morto Sigfrido Filippi storico anarchico dei cortei antagonisti Con barba bianca e bandiera nera

È deceduto a 75 anni Sigfrido Filippi, figura storica dell'anarchismo fiorentino. Con la sua barba bianca e la bandiera nera, rappresentava un simbolo riconoscibile nei cortei antagonisti della città. La sua presenza e il suo impegno sono stati un punto di riferimento nel movimento.

Barba bianca lunga, bandiera nera e infradito. Erano i segni di riconoscimento di Sigfrido Filippi, storico anarchico di Firenze, morto a 75 anni. Per decenni sempre in prima fila nei cortei antagonisti e riconoscibile per la bandiera nera e il particolare look che lo distingueva tra la folla L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it Morto Sigfrido Filippi, sempre presente alle manifestazioni a Firenze con la bandiera anarchica: aveva 75 anni - 30 nella basilica di San Miniato e sarà celebrato da padre Bernardo e don Santoro ... corrierefiorentino.corriere.it Paolo Uccello (Paolo di Dono), nato a Pratovecchio il 15 giugno 1397 e morto a Firenze il 10 dicembre 1475. «Oh, che dolce cosa è questa prospettiva!»—la sua ossessione: la geometria applicata all’immagine. Tra Gotico e Rinascimento, sperimenta spazi - facebook.com facebook Esplosione in una abitazione in provincia di Firenze, morto un 71enne dlvr.it/TPhj6h x.com © Firenzepost.it - Firenze: morto Sigfrido Filippi, storico anarchico dei cortei antagonisti. Con barba bianca e bandiera nera