firenze lectio di stefano mancuso sul cantico delle creature

A Firenze, nel cenacolo di Santa Croce, si svolge una lectio di Stefano Mancuso sul Cantico delle Creature, il poema più antico della letteratura italiana. L’evento, in corso l’8º centenario della sua nascita, esplora il messaggio universale e sempre attuale di questa poesia francescana, offrendo una riflessione tra scienza e spiritualità.

Firenze, 12 dicembre 2025 – Il cenacolo di Santa Croce, cuore francescano di Firenze, accoglie la lectio del neuroscienziato Stefano Mancuso sul messaggio, sempre contemporaneo, del Cantico delle Creature, il testo poetico più antico della letteratura italiana di cui quest'anno si sta celebrando l'ottavo centenario. L'iniziativa, dal titolo 'Sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa', è promossa dall'Opera di Santa Croce e dalla Comunità francescana con la libreria Todo Modo, ed è in programma per lunedì 15 dicembre, alle ore 18.

