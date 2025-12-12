firenze il concerto natale di musica apre le celebrazioni in santo spirito

A Firenze, il concerto di Natale di Musica inaugura le celebrazioni festive nella Basilica di Santo Spirito. Promosso da Banca Generali Private, l'evento apre il calendario natalizio, ispirato alla frase di Papa Leone XIV: «Senza l’altro non c’è “io”». Un momento di musica e spiritualità che dà il via alle festività nella storica cornice fiorentina.

Firenze, 12 dicembre 2025 - Il concerto promosso da Banca Generali Private, ha aperto il calendario delle celebrazioni natalizie della Basilica di Santo Spirito, che ha come titolo la frase di Papa Leone XIV «Senza l’altro non c’è “io”. Non muri ma ponti», un richiamo al valore dell’accoglienza e della fraternità, che mette al centro il bisogno di costruire legami e non barriere. L’appuntamento, in una basilica gremita, ha riunito centinaia di persone tra clienti ospiti della banca e cittadini, ed è un’iniziativa che ormai è una tradizione consolidata e rappresenta per la banca un importante segnale di vicinanza alla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it