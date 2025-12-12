Firenze gratta e vince 500mila euro | incredulità in tabaccheria un Natale molto ricco

Un incredibile colpo di fortuna ha colpito Firenze, dove un gratta e vinci ha regalato 500 mila euro. L'evento ha suscitato grande sorpresa e entusiasmo tra i clienti di una tabaccheria, trasformando il Natale in un momento di grande gioia e ricchezza inattesa.

Firenze, 12 dicembre 2025 – Babbo Natale ha deciso di passare in anticipo da Firenze, lasciando un dono che difficilmente si dimentica: 500 mila euro. Il regalo è arrivato sotto forma di un semplice biglietto da 5 euro della serie «Gratta e Vinci», acquistato nei giorni scorsi presso la storica ricevitoria «Sportmania Snc» di piazza Tanucci, gestita da Alessandro Luci. Il biglietto, risultato vincente della cifra straordinaria, è stato presentato all'incasso il 3 dicembre scorso, come da prassi, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali a Roma o in una delle filiali di Banca Intesa San Paolo.

