Firenze controlli antidroga | spacciava hashish e cocaina in piazza Santo Spirito arrestato

Firenzepost.it | 12 dic 2025

Durante un'operazione nei pressi di piazza Santo Spirito, i carabinieri di Firenze hanno eseguito controlli antidroga, arrestando un uomo sospettato di spacciare hashish e cocaina nell'area dell'Oltrarno. L'intervento si inserisce in un'azione più ampia di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in città.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze hanno effettuato controlli antidroga nella zona dell'Oltrarno, con particolare attenzione a piazza Santo Spirito L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

