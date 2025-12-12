Firenze controlli antidroga | spacciava hashish e cocaina in piazza Santo Spirito arrestato

Durante un'operazione nei pressi di piazza Santo Spirito, i carabinieri di Firenze hanno eseguito controlli antidroga, arrestando un uomo sospettato di spacciare hashish e cocaina nell'area dell'Oltrarno. L'intervento si inserisce in un'azione più ampia di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in città.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze hanno effettuato controlli antidroga nella zona dell'Oltrarno, con particolare attenzione a piazza Santo Spirito

Firenze, operazione antidroga: 19 misure cautelari, sgominata rete armata di spaccio - Le indagini avrebbero documentato violenze ed episodi di intimidazione verso chi tentava di sottrarsi alle regole imposte dal gruppo, comprese due rapine aggravate e un tentato omicidio con armi da fu ... Come scrive rainews.it

Firenze, spaccio all'esterno di un supermercato: arrestato 37enne dopo una fuga in bici - L’uomo, già colpito da un divieto di dimora nel comune di Firenze, è tato tratto in arresto e giudicato col rito direttissimo sabato 28 novembre, all’esito del quale dopo la convalida dell’arresto, ... Scrive 055firenze.it

