Finto finanziere tenta di vendere calendari e gadget contraffatti | denunciato 54enne

Un uomo di 54 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Bari per aver tentato di vendere calendari e gadget contraffatti, spacciandosi per ufficiale della Guardia di Finanza. L'uomo avrebbe utilizzato simboli ufficiali del Corpo per convincere le vittime dell'autenticità dei prodotti, mettendo in atto una truffa in modo fraudolento.

Si sarebbe finto ufficiale della Guardia di Finanza proponendo, in cambio di soldi, gadget e calendari artefatti illecitamente con simboli identificativi del Corpo: un uomo di 54 anni è stato denunciato dai militari del Comando provinciale di Bari.Secondo una ricostruzione, la tentata vendita. 🔗 Leggi su Baritoday.it

#Caserta - Finto assicuratore truffa un finanziere: sei mesi di carcere senza condizionale per un 42enne crotonese #Cronaca #TruffeOnline #PoliziaPostale #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Bari, finto finanziere truffava associazioni locali - A Bari denunciato un uomo che si fingeva finanziere per truffare associazioni con gadget falsi. Scrive trmtv.it

Smascherato finto finanziere. Tenta la truffa ad agriturismo - Denunciato finto maresciallo della guardia di finanza che aveva tentato di ingannare una struttura agrituristica in Toscana, nella zona di Castelnuovo Garfagnana. Lo riporta lanazione.it