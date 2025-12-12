Fino a 4.500 euro per le neo mamme dalla Regione arrivano 2milioni di euro

La Regione mette a disposizione 2 milioni di euro per sostenere le neo mamme in difficoltà economiche, offrendo fino a 4.500 euro a ciascuna. Questa misura mira a supportare le donne in gravidanza e nei primi mesi dopo il parto, alleviando le sfide finanziarie e favorendo un percorso più sereno per le nuove famiglie.

Ogni donna in gravidanza o nei primi mesi dopo il parto, che affronti difficoltà economiche, potrà percepire fino a 4.500 euro una tantum o in contributi periodici nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico da parte dei servizi sociali comunali, garantito entro sei mesi dal. Triesteprima.it

