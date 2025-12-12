Finanziamenti per due start-up giovanili aperto un bando da 63 mila euro

È stato pubblicato un bando del Comune di Cesena per finanziare due start-up giovanili con un contributo totale di 63 mila euro. L'iniziativa rientra nel progetto ‘Impresa Gen Z’, finalizzato a promuovere l’imprenditorialità tra i giovani nella Valle del Savio. La selezione mira a sostenere idee innovative e a stimolare lo sviluppo economico locale.

Sul sito del Comune di Cesena è stato pubblicato un bando finalizzato alla selezione di due start-up giovanili da finanziare grazie alle risorse ottenute nell’ambito del progetto ‘Impresa Gen Z – Azioni innovative per l’imprenditorialità giovanile nella Valle del Savio’, cofinanziato dal bando. Cesenatoday.it

