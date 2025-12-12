Finanziamenti per due start-up giovanili aperto un bando da 63 mila euro
Un nuovo bando aperto dal Comune di Cesena offre 63 mila euro per sostenere due start-up giovanili. L'iniziativa, parte del progetto ‘Impresa Gen Z’, mira a promuovere l'imprenditorialità tra i giovani della Valle del Savio, selezionando le idee più innovative e promettenti.
Sul sito del Comune di Cesena è stato pubblicato un bando finalizzato alla selezione di due start-up giovanili da finanziare grazie alle risorse ottenute nell’ambito del progetto ‘Impresa Gen Z – Azioni innovative per l’imprenditorialità giovanile nella Valle del Savio’, cofinanziato dal bando. Cesenatoday.it
