Finanza sostenibile in crescita ma l’Italia resta indietro AIS punta su un modello univoco

12 dic 2025

La finanza sostenibile sta crescendo a livello globale, ma l’Italia fatica a tenere il passo. AIS propone un modello univoco per promuovere un allineamento degli investimenti infrastrutturali ai criteri ESG, fondamentale nella fase post-PNRR. L’obiettivo è rafforzare il ruolo del Paese nel contesto della finanza internazionale, favorendo uno sviluppo più responsabile e sostenibile.

L’Italia entra nella fase post-PNRR con un obiettivo chiaro: allineare gli investimenti infrastrutturali ai criteri ESG che guidano ormai la finanza internazionale. Nei primi nove mesi del 2025 il mercato globale della finanza sostenibile ha superato i 730 miliardi di dollari e punta al trilione entro fine anno. Le imprese italiane più mature sul piano ESG, secondo i dati AIS, registrano un aumento del valore azionario del 46% rispetto alle altre. La sfida di un modello univoco. A Roma, durante il convegno “Infrastrutture e finanza sostenibili. Un nuovo modello”, AIS – Associazione Infrastrutture Sostenibili ha annunciato la nascita del Tavolo nazionale dedicato alla definizione di uno standard unico per valutare la sostenibilità delle infrastrutture. Ildenaro.it

