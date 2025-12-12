Filippo Galli | Una sera giocammo a nascondino a casa di Marco Simone Racconta cosa fece George Weah

Filippo Galli ricorda una serata trascorsa con amici e compagni di squadra, tra cui Marco Simone e George Weah. Un momento di spensieratezza e divertimento, che rimane impresso nel suo ricordo. Attraverso i suoi racconti, emerge un lato inaspettato e più umano delle leggende del calcio.

