Fiera di Natale di Struppa con artigianato gastronomia e tante idee regalo

Domenica 14 dicembre, la Val Bisagno ospiterà la tradizionale Fiera di Natale di Struppa, un evento dedicato all'artigianato, alla gastronomia e alle idee regalo. Un'occasione per scoprire prodotti locali e handmade, immersi nell'atmosfera natalizia, tra bancarelle colorate e proposte per tutti i gusti.

Domenica 14 dicembre torna in Val Bisagno la Fiera di Natale di Struppa, con artigianato, gastronomia, abbigliamento e merci varie. Mercatini e bancarelle invaderanno le strade della delegazione con tante idee regalo, giochi, laboratori e intrattenimento per tutti, per trascorrere una giornata di. Genovatoday.it Fiera di Natale di Struppa con artigianato, gastronomia e tante idee regalo - Domenica 14 dicembre torna in Val Bisagno la Fiera di Natale di Struppa, con artigianato, gastronomia, abbigliamento e merci varie. genovatoday.it Fiera di Natale a Struppa: strade chiuse, modifiche alla viabilità e al percorso dei bus - Torna in Val Bisagno la fiera di Struppa, appuntamento della tradizione, per la felicità di grandi e piccini. genovatoday.it Siamo felici di annunciare la nostra presenza alla Fiera di Natale 2025! Il 14 dicembre 2025 saremo a Roccasecca Scalo per partecipare alla Fiera di Natale. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook

Natalidea torna alla Fiera di Genova

Video Natalidea torna alla Fiera di Genova Video Natalidea torna alla Fiera di Genova