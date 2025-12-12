fiducia la parola che tiene insieme il presente

Fiducia, proclamata parola dell’anno 2025 da Treccani, assume un ruolo fondamentale nel contesto attuale. In un mondo caratterizzato da incertezze e cambiamenti continui, questa nozione rappresenta un legame essenziale tra persone e istituzioni, contribuendo a costruire un senso di stabilità e collaborazione.

“Fiducia” è la parola dell’anno 2025 secondo Treccani. Ma cosa significa oggi fidarsi. In un mondo instabile questa parola diventa un ponte tra individui giovani e istituzioni. Possiamo ancora crederci davvero. Lifeandnews.it

«Fiducia» è la parola scelta da Treccani per il 2025 per la sua attualità e valenza etica. «Fragile e necessaria, soprattutto tra i giovani» - it e quella con il più alto incremento percentuale rispetto all'anno precedente ... corriere.it

Per Treccani la parola del 2025 è fiducia: riconosciuta la sua rilevanza sociale - "Fiducia" è stata decretata da Treccani come parola del 2025, grazie alla sua attualità e rilevanza sociale. ildigitale.it

FIDUCIA! LA PAROLA D'ORDINE DEL 2026 - facebook.com facebook

Parliamo di fiducia, la parola scelta da Treccani per il 2025. Un viaggio tra responsabilità, coraggio e un pizzico di follia nell'affidarsi e confidarsi. Ne parla la nostra Federica Santini x.com