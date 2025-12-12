Ficus al Massimo Xmas Edition

Ficus al Massimo Xmas Edition torna il 21 e 22 dicembre presso il Garum, Museo della Cucina, in via dei Cerchi 87. L'evento, che si svolge dalle 10:30 alle 20, propone un mercatino natalizio ricco di offerte e idee regalo, offrendo un'occasione speciale per vivere l'atmosfera delle feste in un contesto unico e coinvolgente.

Ficus al Massimo torna con una doppia data il 21 e 22 dicembre dalle 10:30 alle 20. Il mercatino di Natale sarà nella consueta location del Garum, Museo della Cucina, in via dei Cerchi 87.Moda e sartoria, candele, illustrazioni, ceramica, quadri, complementi d'arredo, gioielli, cachemire.

