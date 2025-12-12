Fico litiga con i deluchiani per i nomi della giunta
Roberto Fico avvia le attività istituzionali in vista della formazione della nuova giunta regionale. Mentre si dedica allo studio delle carte della Regione e partecipa a eventi pubblici, si avvicina il momento decisivo per la composizione della squadra di governo, con l’annuncio previsto prima delle festività natalizie. La fase finale della trattativa si fa sempre più intensa.
Nella nuova giunta regionale di Fico in Campania di deluchiani ne resterà soltanto uno - La prossima settimana sarà decisiva per la composizione della giunta regionale.
Campania, al via il toto-giunta di Fico. Tutti i nomi - Al via il risiko della neo giunta di Roberto Fico.