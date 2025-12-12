Fico litiga con i deluchiani per i nomi della giunta

Roberto Fico avvia le attività istituzionali in vista della formazione della nuova giunta regionale. Mentre si dedica allo studio delle carte della Regione e partecipa a eventi pubblici, si avvicina il momento decisivo per la composizione della squadra di governo, con l’annuncio previsto prima delle festività natalizie. La fase finale della trattativa si fa sempre più intensa.

