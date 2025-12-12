Fiamme davanti all’agriturismo scooter distrutto | sequestrata una tanica di benzina

Un incendio si è sviluppato davanti a un agriturismo a Racale, causando la distruzione di uno scooter. Sul luogo sono state trovate una tanica di benzina e prove di un atto doloso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sull’identità di eventuali responsabili.

RACALE – Qualcuno appicca l'incendio allo scooter e lo distrugge: rinvenuta sul posto una tanica di benzina. Un incendio, di chiara matrice dolosa, è stato registrato nelle scorse ore nelle campagne di Racale. Intorno a mezzanotte, ignoti hanno raggiunto la zona dell'agriturismo Tenuta San.

