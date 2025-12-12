Feste senza glutine la guida AIC tra regole anti-contaminazione e ricette video
Le festività rappresentano un momento di convivialità e tradizione, ma per chi vive con la celiachia, richiedono attenzione particolare. La guida AIC offre utili consigli su regole anti-contaminazione e ricette video, aiutando a vivere le feste in sicurezza senza rinunciare al piacere di condividere momenti speciali attorno alla tavola.
Le feste possono essere un banco di prova per chi convive con la celiachia, soprattutto quando ci si ritrova attorno a una tavola ricca di tradizioni. Con indicazioni pratiche e ricette pensate per semplificare l’organizzazione, AIC offre un percorso concreto per arrivare a Natale e Capodanno con più leggerezza. Un supporto concreto per vivere le . Sbircialanotizia.it
Pranzi, cene, merende, durante le feste natalizie ogni occasione è buona per ritrovarsi e mangiare in compagnia.
