Festa di Santa Lucia a Roma | biscotti allo zenzero e canti svedesi a Piazza di Pietra Un’atmosfera unica prima del Natale

La Festa di Santa Lucia a Roma si anima con biscotti allo zenzero e canti svedesi in Piazza di Pietra, creando un’atmosfera magica e natalizia. L’evento, promosso dall’Ambasciata di Svezia, porta in Italia le tradizioni più suggestive del calendario nordico, offrendo un momento di gioia e condivisione prima delle festività.

L’Ambasciata di Svezia a Roma porta in Italia una delle tradizioni più suggestive del calendario nordico: la Festa di Santa Lucia. Il 13 dicembre, nel cuore dell’inverno, questa celebrazione illumina il buio con candele, canti e sapori tipici, unendo idealmente le radici siciliane della Santa con le usanze svedesi. Protagonisti dei festeggiamenti saranno i giovani studenti che, vestiti di bianco, sfileranno nel tradizionale corteo di Santa Lucia. Guidati dalla fanciulla che porta la corona di candele, intoneranno gli inni natalizi svedesi, regalando a Roma un momento di grande impatto culturale e simbolico Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Quest’anno, tre cori selezionati porteranno le loro melodie in città, tra cui spiccano i talenti del liceo musicale Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma, in un tour organizzato dall’Ambasciata di Svezia presso la Santa Sede e Assosvezia. Funweek.it Festa di Santa Lucia a Roma: biscotti allo zenzero e canti svedesi a Piazza di Pietra. Un’atmosfera unica prima del Natale - L’Ambasciata di Svezia a Roma porta in Italia una delle tradizioni più suggestive del calendario nordico: la Festa di Santa Lucia. funweek.it

Festa di Santa Lucia, Circo Evolution e Dimore Storiche aperte: gli eventi da non perdere a Roma nel weekend - La città di Roma si prepara a vivere un nuovo fine settimana denso di appuntamenti culturali, tra tradizioni che arrivano dal Nord Europa, spettacoli immersivi, feste di quartiere e percorsi che intre ... msn.com

Muravera, due giorni di festa per Santa Lucia x.com

Acireale Social. . SANTA LUCIA, ATTESA E DEVOZIONE NEL CUORE DI ACI CATENA Ad Aci Catena, nel quartiere Santa Lucia, l’atmosfera è quella delle grandi occasioni. La comunità si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti dell’anno: la festa dedica - facebook.com facebook

#SantaDomenicadiRicadi #SANTA #LUCIA #BALLODEIGIGANTI #festa2023 #fiestas #festivals3/8

Video #SantaDomenicadiRicadi #SANTA #LUCIA #BALLODEIGIGANTI #festa2023 #fiestas #festivals3/8 Video #SantaDomenicadiRicadi #SANTA #LUCIA #BALLODEIGIGANTI #festa2023 #fiestas #festivals3/8