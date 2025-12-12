Festa degli Agonisti oggi al Tennis Club Castiglionese

Oggi il Tennis Club Castiglionese ospita la Festa degli Agonisti 2025, un evento dedicato a celebrare i successi, il talento e l’impegno degli atleti che hanno brillantemente concluso la stagione. Un’occasione per riconoscere l’eccellenza sportiva e condividere i momenti più significativi di un anno ricco di energie e passione.

Il Tennis Club Castiglionese celebra l’eccellenza sportiva con la Festa degli Agonisti 2025, una giornata dedicata ai risultati, al talento e all’impegno che hanno contraddistinto la stagione appena conclusa. “Una festa che unisce sport, crescita e senso di appartenenza, celebrando chi ogni. Arezzonotizie.it Città della Scienza: sabato festa del tennis dedicata a Nicola Pietrangeli - Sabato 6 dicembre dalle ore 9 a Città della Scienza (via Coroglio) si terrà la tradizionale Festa del Tennis della ... msn.com Il Tennis Club Castiglionese celebra la Festa degli Agonisti 2025 - facebook.com facebook

Drone tennis

Video Drone tennis Video Drone tennis