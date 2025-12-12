Ferrovie torna all' utile e investe 18 miliardi

Ferrovie dello Stato registra un ritorno all'utile e annuncia investimenti per 18 miliardi di euro, consolidando la strategia del Piano 2025-2029. L'azienda punta a potenziare il sistema ferroviario italiano, con un focus particolare sui progetti legati al Pnrr, per migliorare infrastrutture e servizi nel paese.

Il gruppo Ferrovie dello Stato accelera sulla rotta tracciata dal Piano Strategico 2025-2029 e chiude l'anno con oltre 18 miliardi di investimenti, di cui sette legati al Pnrr. Un risultato che consolida l'avanzamento delle principali opere infrastrutturali, dai corridoi europei alle nuove tratte dell'Alta Velocità, e che conferma l'evoluzione industriale del gruppo, capace nel 2025 di riportare in orario più di 35mila treni e di introdurre 241 nuovi mezzi, tra cui il Frecciarossa 1000 di nuova generazione. L'ad e dg Stefano Antonio Donnarumma (in foto) sottolinea che «questi risultati rappresentano le fondamenta della traiettoria di lungo periodo delineata nell'aggiornamento del Piano strategico», che prevede ulteriori 177 miliardi di investimenti fino al 2034. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it