Ferrovie sulla linea Lecco-Como 30 passaggi a livello paralizzano la viabilità
La linea ferroviaria Lecco-Como continua a influenzare significativamente la viabilità locale, con numerosi passaggi a livello ancora operativi. Nonostante alcuni siano stati già soppressi, molti rimangono attivi, causando rallentamenti e disagi alla circolazione stradale. La questione rappresenta una sfida per migliorare la fluidità del traffico nella zona e garantire maggior sicurezza.
Lecco, 12 dicembre 2025 – Diversi sono stati già soppressi, ma ne restano ancora tanti da eliminare. Le strade e le linee ferroviarie che incrociano in provincia di Lecco sono interrotte da 30 passaggi a livello. Quando le sbarre si chiudono comportano incolonnamenti e code, in un territorio già nella morsa del traffico e dell’inquinamento. E quando non funzionano, il rischio è quello di pericolosi incidenti e di rallentamenti alla circolazione ferroviaria. La mappa dei passaggi a livello in provincia di Lecco è composta da un impianto ad Abbadia, due a Bellano, uno a Bulciago, due a Calolzio, una a Cassago, Dervio e Dorio, due a Galbiate, uno a Malgrate, due a Mandello e Molteno, cinque a Oggiono, due a Osnago, uno a Paderno, due a Robbiate, uno a Rogeno, Sirone, Valmadrera e Vercurago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
FERROVIA COMO - LECCO, SERVE DAVVERO L'ELETTRIFICAZIONE ?
