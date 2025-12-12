Ferrari Vasseur | non bado a quel che dicono Leclerc e Hamilton subito dopo la gara vengono fuori le emozioni

Il 2025 si conclude con un bilancio difficile per la Ferrari, che conquista appena sette podi in 24 Gran Premi, tutti ottenuti da Charles Leclerc. Vasseur commenta le emozioni post-gara, sottolineando come le dichiarazioni di Leclerc e Hamilton riflettano le tensioni e le sensazioni del team in questa stagione complessa.

Con soli sette podi in 24 GP, peraltro portati tutti da Charles Leclerc con Lewis Hamilton al palo, la Ferrari chiude mestamente il bilancio del 2025. Un’annata da dimenticare per il Cavallino sotto tutti i profili. Dall’entusiasmo di febbraio il morale della squadra è via via calato. Come al solito l’inossidabile team principal Frederic Vasseur – un altro francese che sta affossando i gioielli di famiglia – assicura che l’impegno in fabbrica è massimo (soprattutto nel firmare gli assegni per i dipendenti, aggiungiamo noi). E anche i piloti fanno la loro parte, con critiche che il francese ritiene costruttive e necessarie alla crescita della squadra in ottica 2026. Ilnapolista.it

