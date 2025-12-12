Ferrara ' scopre' la targa per don Pietro Maria Zanarini ucciso dai repubblicani francesi

A Ferrara è stata inaugurata una targa commemorativa dedicata a don Pietro Maria Zanarini, sacerdote martirizzato il 28 luglio 1798 dai repubblicani francesi durante l'occupazione napoleonica. La cerimonia si è svolta venerdì 12 nell'area antistante il Baluardo di San Paolo, vicino all'accesso da via Kennedy, per onorare la memoria del sacerdote.

E' dedicata a don Pietro Maria Zanarini, sacerdote martirizzato a Ferrara (il 28 luglio 1798) dai repubblicani francesi durante l'occupazione napoleonica, la targa commemorativa inaugurata venerdì 12 nell'area antistante il Baluardo di San Paolo a Ferrara, nei pressi dell'accesso da via Kennedy. Ferraratoday.it

