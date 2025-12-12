Ferrara ' scopre' la targa per don Pietro Maria Zanarini ucciso dai repubblicani francesi
A Ferrara è stata inaugurata una targa commemorativa dedicata a don Pietro Maria Zanarini, sacerdote martirizzato il 28 luglio 1798 dai repubblicani francesi durante l'occupazione napoleonica. La cerimonia si è svolta venerdì 12 nell'area antistante il Baluardo di San Paolo, vicino all'accesso da via Kennedy, per onorare la memoria del sacerdote.
E' dedicata a don Pietro Maria Zanarini, sacerdote martirizzato a Ferrara (il 28 luglio 1798) dai repubblicani francesi durante l'occupazione napoleonica, la targa commemorativa inaugurata venerdì 12 nell'area antistante il Baluardo di San Paolo a Ferrara, nei pressi dell'accesso da via Kennedy. Ferraratoday.it
"Una targa per papa Giovanni Paolo II"
"Una targa per papa Giovanni Paolo II" - Il messaggio di Perego: "Un ricordo ancora vivo in tutti" ... msn.comMoVimento 5 Stelle Camera. . Dalla Camera, il nostro Antonio Ferrara in dichiarazione di voto sul DDL Concorrenza 2025 un provvedimento che interviene su servizi pubblici locali, ricarica elettrica, trasporto pubblico e tutele dei consumatori. - facebook.com facebook"Sharon E Ferrara" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
BRASILIANO litiga di NUOVO per strada