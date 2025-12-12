' Ferrara inesplorata | storia musica e avventura' C' è il progetto che valorizza il patrimonio
Il progetto ‘Ferrara inesplorata: storia, musica e avventura tra rivoluzioni e insorgenze’ mira a riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale della città. Promosso dall’associazione Borgo dei Leoni, il percorso unisce memoria, divulgazione e avventura, offrendo un’occasione unica per esplorare le radici storiche e artistiche di Ferrara attraverso iniziative coinvolgenti e innovative.
