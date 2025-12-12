' Ferrara inesplorata | storia musica e avventura' C' è il progetto che valorizza il patrimonio

Il progetto ‘Ferrara inesplorata: storia, musica e avventura tra rivoluzioni e insorgenze’ mira a riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale della città. Promosso dall’associazione Borgo dei Leoni, il percorso unisce memoria, divulgazione e avventura, offrendo un’occasione unica per esplorare le radici storiche e artistiche di Ferrara attraverso iniziative coinvolgenti e innovative.

E' un percorso che punta a unire memoria, divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio il progetto ‘Ferrara inesplorata: storia, musica e avventura tra rivoluzioni e insorgenze’ al via in questi giorni per iniziativa dell'associazione Borgo dei Leoni. Un percorso. Ferraratoday.it "Ferrara inesplorata": al via un ciclo di appuntamenti tra storia, musica e cultura del territorio ferrarese - E' un percorso che punta a unire memoria, divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio il progetto "Ferrara inesplorata: Storia, Musica e Avventura tra Rivoluzioni e ... cronacacomune.it La musica alla corte degli Estensi . Il canto libero di Angelo Branduardi - Ferrara celebra i trent’anni del riconoscimento Unesco domani, alle 20. msn.com

PAOLO ZANARELLA SOSPESO SUL LAGO ARVO (LORICA, CS)

Video PAOLO ZANARELLA SOSPESO SUL LAGO ARVO (LORICA, CS) Video PAOLO ZANARELLA SOSPESO SUL LAGO ARVO (LORICA, CS)